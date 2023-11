BMW celebra la serata inaugurale alla Scala con una mostra fotografica

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Il legame tra Bmw e il Teatrodi Milano si rinnova in occasione delladel 7 dicembre, di cui la filiale italiana della Casa di Monaco conferma il ruolo di Partner Ufficiale iniziato nel 2005. Perre questa partnership BMW Italia ha deciso di organizzare unaintitolata “OmaggioPrima” nella House of BMW di via Monte Napoleone 12 che aprirà i battenti il 1° dicembre e sarà visitabile dal pubblico, gratuitamente, fino al 10 dicembre. Un percorso fotografico che ripercorrerà attraverso immagini dell’Archivio del Teatrodi Milano le ultime 12 “prime” del 7 dicembre. Sarà visibile anche il video con il “making of” del Don Carlo di ...