Blocco traffico Roma domenica 3 dicembre 2023 | chi può circolare e chi no

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023), secondaecologica di questa stagione invernale nella Capitale. Regole e prescrizioni, ecco chi puòe chi no. Continuano le giornate di stop delnella fascia verde aper contenere i livelli di smog e inquinamento. Dopo la primaecologica predisposta lo scorso 19 novembre, il prossimo appuntamento sarà per il prossimo weekend. Come sempre ildella circolazione riguarderà la viabilità privata (con alcune deroghe e/o eccezioni) in due distinte fasce orarie. Previsti controlli mirati da parte della Polizia Locale diCapitale per accertare il rispetto di quanto previsto dal ...