Bisseck | «Inter | c’è da vincere! Grazie Inzaghi per la fiducia»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è uno dei tanti cambi di formazione diper Benfica-di stasera in Champions League. Il giocatore ha detto come vede la partita dell’Estadio da Luz. CAMBI PER VINCERE – Le parole di YannTV prima del match col Benfica: «Questo è il livello più alto del mondo. Giocare è una bella sfida e penso di farlo, l’allenatore mi ha scelto e lo ringrazio per la: sono contento di poter scendere in campo stasera. Speriamo che possa essere una serata di successo. Sappiamo cosa ci aspetta e come sarà la partita, loro creano molte occasioni e non dobbiamo farci soprendere. Chiunque vorrebbe giocare in Europa quanto più possibile, per loro andare in Europa League è l’ultima occasione. Per noi però c’è comunque da vincere e vogliamo fare il ...