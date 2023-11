Bisseck | «Benfica buona squadra | partita difficile! Ma noi più forti»

Klaassen e Bisseck - convincere l’Inter e Inzaghi : titolari col Benfica Col Benfica Simone Inzaghi opterà per una mini-rivoluzione in casa Inter. Tanto turnover e spazio anche per Klaassen e Bisseck. I nomi dei due neo ... (inter-news)

Inzaghi fa turn over col Benfica : Audero - Klaassen - Bisseck e Arnautovic guidano l’altra Inter turn over sì. Voglia di vincere anche. L’Inter fa visita al Benfica con l’obiettivo dei tre punti con il pass già in tasca per gli ottavi. Certo, ... (sportface)