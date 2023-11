Bimbo plusdotato lasciato solo in classe | la madre sentita in Questura | «Nessuno ha chiesto scusa | ora ha cambiato scuola»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ha, avrà nuovi docenti e nuovi compagni di. E magari questa volta anche più comprensione e rispetto. È il bambino di otto anni di un istituto di Rende, in provincia di Cosenza, che alcuni giorni fa era statoin. Consideratoe con un quoziente intellettivo superiore alla media, era stato trasferito in un’altra sezione dell’istituto. I genitori dei suoi nuovi compagni avevano deciso di boicottare il giornoper protesta contro questa decisione. Così il bambino era rimastonell’aula, a disegnare per quegli alunni che credeva fossero influenzati. La dirigente scolastica ha assicurato che avvierà un’indagine interna e il ministro Valditara invierà gli ispettori. Il dissidio ...