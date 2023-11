Biblioteca affollata? In Tiraboschi arriva un’app per prenotazioni e monitoraggio delle presenze

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bergamo. Si chiama Affluences la nuova piattaforma dedicata a gestire dal 1 dicembre, medianteosita App, lee i flussi di presenza degli utenti dellae, nel prossimo futuro, della nuova sala dell’ex mercato ortofrutticolo. Già utilizzata nelle più importanti realtà culturali e universitarie italiane ed europee, Affluences permette all’utente di verificare e prenotare i posti disponibili nelle sale studio di cui viene monitorato, in tempo reale mediante sensori, il tasso di occupazione. La prenotazione dei posti per lo studio sarà consentita per tutto l’arco orario di apertura della, sia per frazioni orarie brevi, sia per periodi più estesi. Oltre ai posti per lo studio, il cittadino potrà prenotare le attività culturali ed eventuali altri servizi ...