Biathlon | startlist staffetta maschile Oestersund 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Domani, giovedì 30 novembre, proseguirà ad, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo-2024 di: l’unicadella giornata sarà la4×7.5 kmdelle ore 15.20, che vedrà al via 21 quartetti. L’Italia sarà rappresentata dalla formazione composta da Didier Bionaz al lancio, Elia Zeni in seconda frazione, Tommaso Giacomel in terza e Lukas Hofer in chiusura. Turno di riposo per Patrick Braunhofer, che tornerà innella sprint di sabato 2 dicembre. La diretta tv della4×7.5 kmsarà fruibile su Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà a cura di eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live, infine la diretta live testuale ...