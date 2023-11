Biathlon | start list staffetta maschile Ostersund 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ladelladella tappa di Coppa del Mondo di: ecco gliine idi. Gli azzurri partono con il bib 6 per questo appuntamento che si terrà in Svezia alle ore 15.20 di giovedì 30 novembre. Si parte con Didier Bionaz, seguito da Elia Zeni. Poi toccherà a Tommaso Giacomel e infine a Lukas Hofer. Di seguito ecco lacompleta. 1 NOR – NORWAY 1-1 r STROEMSHEIM Endre 1-2 g BOE Tarjei 1-3 y BOE Johannes Thingnes 1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 2 GER – GERMANY 2-1 r STRELOW Justus 2-2 g NAWRATH Philipp 2-3 y DOLL Benedikt 2-4 b REES Roman 3 FRA – FRANCE 3-1 r CLAUDE Emilien 3-2 g JACQUELIN Emilien 3-3 y CLAUDE ...