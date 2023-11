Biathlon | staffetta femminile Ostersund 2023 | trionfa la Norvegia | Italia ottava e senza Vittozzi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Lavince ladi, prima tappa della Coppa del Mondo di/2024. Sulla neve svedese beffa atroce per le padroni di casa che vengono battute all’ultimo poligono con Hanna Oeberg che combina un pasticcio, va in penalità e sciupa l’occasione dire in casa. Sul gradino più basso del podio ci finisce la Germania. L’parte bene, fa due buone frazioni, ma poi Samuela Comola non trova il ritmo giusto al poligono e manda le azzurre indietro. Alla fine è un ottavo posto che di certo non può soddisfare. Le azzurre si presentano alla gara con il forfait di Lisaper uno stato influenzale: in prima frazione c’è Rebecca Passler che è praticamente perfetta: la sua prima frazione è ...