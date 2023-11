(Di mercoledì 29 novembre 2023) Uno stop necessario.nonal viadi(Svezia), tappaCoppa del Mondo 2023-2024 di. Sulle nevi svedesi, lanon darà il suo contributo nella prova a squadre, che prenderà il via dalle 15.20, a causa di un leggero stato influenzale., in grande evidenza nelle nella due-giorni scandinava visti il terzo posto nellamista e soprattutto ilnella 15 km Individuale (quarta affermazione in carriera), ha deciso di dedicarsi al recupero per provare a disputare la 7,5 km Sprint, di scena in questa sede il 1° dicembre alle 14.45. Vedremo se l’azzurrain ...

Parte la seconda settimane di gare di Coppa del Mondo dia Oestersund , in Svezia. Questo pomeriggio andrà in scena la staffetta femminile, che però non vedrà al viaVittozzi. L'azzurra, reduce dalla straordinaria vittoria nell'individale di ...

Biathlon, Lisa Vittozzi non sarà al via della staffetta femminile di Oestersund: cosa è successo alla sappadina

Uno stop necessario. Lisa Vittozzi non sarà al via della staffetta femminile di Oestersund (Svezia), tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi svedesi, la sappadina non darà il suo ...