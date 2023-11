Biathlon | Italia ottava nella staffetta femminile vinta dalla Norvegia ad Oestersund

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 diè proseguita ad, in Svezia, con la4×6 kmquale l’, rappresentataformazione composta da Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Samuela Comola ed Hannah Auchentaller, con quest’ultima che ha sostituito l’influenzata Lisa Vittozzi, ha chiuso all’ottavo posto. Vittoria delladavanti alla Svezia ed alla Germania. Sotto una fitta nevicata e con l’ausilio dell’illuminazione artificiale,prima frazione arriva l’ottima prova dell’azzurra Rebecca Passler, che non utilizza alcuna ricarica, né a terra, né in piedi, e così tiene le code del terzetto di testa, compostofrancese Lou Jeanmonnot, prima, ...