Beyoncé | la madre la difende dalle accuse di essersi schiarita la pelle | “Razzisti”

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ladi, Tina Knowles, ha risposto con aspra durezza alle critiche rivolte alla figlia per il particolare look mostrato dalla cantante alla premiere di Renaissance, il film tratto dal suo omonimo tour; sul red carpet, la popstar è apparsa con un incarnato chiaro e luminoso – che secondo alcuni è la conseguenza di un trattamento di schiaritura della– lunghi capelli biondo platino, accoppiati a un lungo vestito argentato, con guanti e sandali in tinta. Con un lungo e infuocato post Instagram, Knowles ha rimandato al mittente le critiche, mostrando in un efficace montaggio audio-video le frasi denigratorie di molti utenti, secondo i quali con questo lookavrebbe voluto distanziarsisue origini afroamericane. Le parole della donna sono potenti e inequivocabili, e chiamano ...