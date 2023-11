“Best Woman” a Fiumicino | programma | percorso e strade chiuse

(Di mercoledì 29 novembre 2023), 29 novembre 2023 – In occasione della 31° edizione della gara podistica di corsa su strada, “”, che avrà luogo adomenica 3 dicembre, leinteressate dalsarannoal traffico solo per il tempo necessario al passaggio degli atleti. La “”, organizzata dall’Asd Atletica Villa Guglielmi col patrocinio del Comune di, partirà alle ore 9.30 da via Bezzi e proseguirà lungo: via del Faro, via Fiumara, viale Traiano, via Portuense, via Foce Micina, via delle Carpe, via Torre Clementina, la Darsena, Lungomare della Salute, via Porto Romano, via Giorgio Giorgis, via delle meduse, con arrivo all’impianto sportivo Cetorelli. Sono 1500 gli iscritti alla ...

