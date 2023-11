Besiktas-Club Brugge | Conference League | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è un match valido per la quinta giornata dei gironi di: tv, streaming eQuando mancano due giornate al termine dei gironi la situazione nel gruppo D è ormai abbastanza delineata. Ilha minime possibilità di andare avanti – diremmo nulle, ma la matematica non condanna i turchi – ilè sicuro di andare avanti anche se deve blindare il primo posto. Al momento la formazione ospite guida il raggruppamento con dieci punti, tre in più del Bodo che insegue. Muleka del(AnsaFoto) – Ilveggente.itEvidente che i biancoblu vogliono chiudere i conti nella notte di Istanbul, ed è altrettanto evidente che abbiano buone possibilità di farlo. Non tanto per la ...