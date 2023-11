Bernini a Pechino Ultima missione prima dell’uscita dalla Via della Seta?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 novembre 2023) È stato rinnovato il protocollo esecutivo stipulato dal ministero degli Esteri italiano e dal ministeroScienza etecnologia cinese per il biennio 2024-2025, incentrato sul lancio di progetti di ricerca congiunti che potranno contare su finanziamenti da ambo le parti. L’Italia contribuirà con uno stanziamento di 1,4 milioni di euro. L’intesa è stata rinnovata in occasionedodicesima Settimana Cina-Italiascienza,tecnologia e dell’innovazione inaugurata ieri ada Anna Maria, ministra dell’Università ericerca, e da Zhang Guangjun, viceministroScienza etecnologia cinese. Il protocollo esecutivo Dieci i progetti selezionati in cinque aree tematiche ...