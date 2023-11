Berlino | ecco il trailer e la data d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 29 novembre 2023) È arrivato il momento di scoprire il primoe ladi, lo spin-off tratto da La Casa di Carta Dopo l’incredibile successo della serie spagnola La Casa di Carta, il personaggio disi è impresso, nel bene o nel male, nella mente degli spettatori, che lo ricordano come uno dei protagonisti più iconici della serie Netflix. Ora questo personaggio avrà una serie tutta per lui, dal titolo. La notizia della sua uscita circola già da tempo, ma ora finalmente abbiamo unda mostrarvi ed unacerta per la sua uscita.e cast A molti è bastato sapere che si tratta di una serie dedicata aper incuriosirsi; ma entriamo più nel dettaglio della trama. La serie ...