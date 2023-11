Berlinguer-Sallusti | pesante scontro in tv | “Non mi chiamo Enrica”

(Di mercoledì 29 novembre 2023) “…”. Alessandrosbaglia il nome di Biancae l’atmosfera di scalda a E’ sempre Cartabianca su Rete 4. Il giornalista sbaglia il nome della conduttrice e scatta la reazione immediata. “MiBianca, lo trovo veramente sgradevole… Lo considero un grandissimo complimento… Sia molto chiaro, sono molto contenta di essere la figlia di Enrico…”, dice Bianca. “Io miAlessandro”, dice, poco prima chiamato ‘Andrea’ dalla conduttrice. “Io mi sono sbagliata, ti ho chiamata Andrea e non con il nome di tuo padre al femminile”, incalza. “La conduttrice di una grande trasmissione non dovrebbe commettere certi errori”, dice ...

Alessandro Sallusti sbaglia il nome di Bianca Berlinguer e l'atmosfera di scalda a E' sempre Cartabianca su Rete 4.