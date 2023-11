Bergamo | apre il Carrefour Express di via Madonna della Neve | il nuovo supermercato del centro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 novembre 2023). In sei anni hanno aperto 5 punti vendita, dei quali, l’ultimo, in ordine temporale, quello che sarà inaugurato giovedì 30 novembre. Unaprirà infatti i battenti in via, all’interno del complesso residenziale “Il Camozzi” e porta la firma, ancora una volta di Daniele Formenti e Stefano Colleoni, i due imprenditori bergamaschi, già titolari di Formenti Machinery Relocation, che da qualche anno hanno diversificato la loro attività dedicandosi anche al mondogrande distribuzione di food and beverage. Quello di viarappresenta infatti solo la ciliegina sulla torta di un’attività in fermento, sempre ...