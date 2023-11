Benzina mai così bassa nel 2023 | tocca il nuovo minimo grazie ai ribassi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mentre le quotazioni dei prodotti raffinati sono sull'altalena, con il Brent in ripresa a 81 dollari, sono in calo le medie dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa. Questoaidi ieri sui listini dei prezzi consigliati, con laaldell'anno, sotto quota 1,81 euro/litro. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,809 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,811, pompe bianche 1,805), diesel self service a 1,787 euro/litro (-2, compagnie 1,790, pompe bianche 1,779).servito a 1,951 euro/litro (invariato, compagnie 1,990, ...