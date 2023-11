Benfica | Rui Costa | «Abbiamo l’obbligo di battere l’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Le parole di Rui, presidente deled ex calciatore del Milan, sulla sfida contro. I dettagli Ruiha parlato della sfida trae Inter in Champions League in occasione della cerimonia Gala das Campeãs organizzata da Record. LE PAROLE – «Faremo di tutto per batterli. È un nostro obbligo. Sono fiducioso che faremo di tutto per essere in Europa League. Ho già detto pubblicamente che la Champions League non è andata come avevamo previsto. Per garantire la nostra presenza ai quarti, volevamo un risultato completamente diverso da 4 partite e 4 sconfitte. Dipende da noi se restaremo nelle coppe europee. L’obiettivo era superare la fase a gironi. Dobbiamo ammettere che è stato un fallimento. Nonostante siamo stati eliminati, rispetteremo la Champions League fino alla fine ...