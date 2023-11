Benfica-Inter | pranzo tra le due dirigenze! Un dato sul ‘da Luz’ ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023), quinta partita nel girone D di Champions League. Tra poco iltradizionale tra le due dirigenze, in vista del match del da Luz. CONVENEVOLI ? Prima dello scontro in campo, i tradizionali convenevoli tra le due dirigenze., infatti, tra poco pranzeranno insieme in vista del match di questa sera. A riferirlo Matteo Barzaghi, in collegamento da Lisbona per Sky Sport 24. A tal proposito, ci sarà un da Luz completamente esaurito con una buona dose di tifosi nerazzurri al seguito della Beneamata: previsti 1600 tifosi dell’-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...