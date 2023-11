Benfica-Inter LIVE 2-0 | doppietta di Joao Mario

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Al Da Luz, il match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Da Luz,si affrontano nel match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.2-0: sintesi e moviola 13? – GOL– Asllani perde palla ai limiti della propria area, ilrecupera e il pallone finisce ache fa10? – Darmian trova il fondo e crossa, palla a Carlos Augusto che viene murato dalla difesa. Ancora un rimpallo e palla ad Asllani per la conclusione da fuori, bloccata da Trubin. 6? -Il Var conferma il ...