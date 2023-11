Benfica-Inter LIVE 0-0 | inizia la partita

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Al Da Luz, il match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Da Luz,si affrontano nel match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? – InizioMigliore in campo: a fine0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt. All. Schmidt.(3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, ...