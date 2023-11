Benfica-Inter | le formazioni ufficiali | Tengstedt unica punta | Inzaghi ne cambia 8

Benfica-Inter , le Formazioni ufficiali : pronostico marcatori , ammoniti e tiratori della sfida del Da Luz. Le dritte in vista del confronto di ... (ilveggente)

Zanetti è presente a Lisbona dove l’Inter affronta il Benfica nella sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. ... (inter-news)

L’Inter prima della sosta ha avuto bisogno del solito Lautaro Martinez, firma dal dischetto all’85’ entrando a partita in corso, per strappare l’1-0 ... (infobetting)

Benfica-Inter (Champions League - 29-11-2023 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici

Benfica-Inter formazioni ufficiali : Inzaghi cambia davvero tutto!

Benfica-Inter in campo tra poco per la partita della 5ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21:00 in ... (inter-news)