Benfica-Inter | Inzaghi rivoluziona la formazione? La probabile

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Simonedovrebbe cambiare gran parte dellain campo oggi al Da Luz per, 5ª giornata del gruppo D di Champions League, rispetto a quella iniziale in campionato per il match contro la Juventus.– Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, Simonedovrebbe cambiare quasi tutta lache scenderà in campo questa sera per, quinta giornata del gruppo D di Champions League, rispetto a quella iniziale in Serie A per Juventus-. L’allenatore nerazzurro cambierà il portiere (con Emil Audero al posto di Yann Sommer). In difesa Stefan de Vrij e Francesco Acerbi (confermati) con Yann Bisseck che dovrebbe sostituire Matteo ...