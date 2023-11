Benfica-Inter | Inzaghi ne cambia 8! La probabile formazione – CdS

(Di mercoledì 29 novembre 2023)andrà in scena questa sera alle 21:00.è pronto a variare un ampio turnover: le ultime dal Corriere dello Sport SCELTE –è in programma questa sera alle 21. Vista la qualificazione agli ottavi già ottenuta e l’imminente trasferta di campionato contro il Napoli, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport,potrebbe completamente ribaltare laschierando 8 volti nuovi. In porta esordio per Audero, in difesa si rivede Bisseck con de Vrij ed Acerbi. A destra, senza Dumfries, ci sarà Darmian. Centrocampo con Frattesi, Asllani e Klaassen. A sinistra ci sarà Carlos Augusto. In attacco tandem inedito formato da Sanchez ed Arnautovic. Di seguito la...

Massiccio turnover per l'Inter con Inzaghi che sceglie di far riposare i titolari in vista della trasferta di Napoli. In attacco Sanchez-Arnautovic, ... (ilgiornale)

Per l’Inter Primavera è l’ultima chiamata per tentare di portare la qualificazione agli ottavi di finale in dubbio fino all’ultima giornata della ... (sportface)

Benfica-Inter si gioca per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in ... (inter-news)

Benfica-Inter LIVE oggi : in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

Real Madrid - Napoli e Benfica - Inter infiammano la Champions: Milan ko e Lazio già qualificata con i gol di Immobile

(ore 21, Sky, Now, Infinity +) Decisamente più tranquilla la trasferta dell'a Lisbona, se non altro per una qualificazione già blindata a Salisburgo. A Inzaghi manca ancora il ...

Champions, dove vedere Real-Napoli e Benfica-Inter in TV e streaming QuiFinanza

Inter prima nel girone di Champions se... Le combinazioni

L’Inter arriva a Lisbona in testa al girone D in compagnia della Real Sociedad, con 10 punti a testa e gli spagnoli al momento virtualmente avanti per via della migliore differenza reti (+5 contro il ...

Benfica-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

L'Inter arriva a Lisbona con la certezza della qualificazione agli ottavi, ma i nerazzurri vogliono il primo posto per un sorteggio sulla carta più morbido. Il Benfica si trova in fondo al girone con ...