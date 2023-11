Benfica-Inter | in palio non solo il prestigio! Vittoria utile per 2 motivi – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è in programma questa sera alle 21. Innon c’è la qualificazione, già raggiunta dai nerazzurri, ma unanerazzurra sarebbeper due aspetti: l’analisi del Corriere dello Sport IMPORTANTE –andrà in scena questa sera alle 21:00. Nonostante la gara non abbia peso per il pass di qualificazione agli ottavi, già staccato dall’, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la gara di stasera non è da considerare come un’amichevole, tantomeno da prendere alla leggera. Il club nerazzurro infatti si gioca il primo posto del girone con la Real Sociedad: unanel match di questa sera, oltre che far incassare alla società altri 2,8 milioni, farebbe comodo per il ranking UEFA: ...