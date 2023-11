Benfica-Inter | diretta oggi alle 21 | dove vederla in tv e in streaming

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – L’affronta questa sera, mercoledì 29 novembre, ilin trasferta, match valido per il quinto turno della fase a gironi di Champions League. Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, la quadra di Simone Inzaghi cercherà di chiudere al primo posto il gruppo D. La storia sorride ai nerazzurri, mai battuti dai lusitani, ma in questa occasione, per gli esperti di 888sport e Scommessemania regna l’equilibrio. Il duello scatteràore 21 all’Estadio da Luz e sarà diretto dal lettone Andris Treimanis.sarà trasmessa inesclusiva su SkySport Uno (canale 201) e SkySport (canale 252). Sarà possibile assistere alla sfida anche insu SkyGo, Now e Infinity+. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Benfica-Inter è la sfida testa-coda della fase a gruppi e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo aver già ... (inter-news)

Arnautovic scenderà quasi certamente in campo da titolare in Benfica-Inter . L’attaccante, ancora a secco in questa stagione, dovrà dare un segnale ... (inter-news)

Vigilia di UEFA Champions League per l'Inter che domani affronterà in trasferta il Benfica, nella quinta giornata del Gruppo D. Le parole di Mister Simone Inzaghi in conferenza stampa dallo stadio Da ...

Proprio qui ad aprile Simone Inzaghi raccolse la vittoria che gli cambiò la vita sulla panchina nerazzurra nell’andata dei quarti di Champions ...