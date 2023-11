Rimonta Inter a Lisbona - da 0-3 a 3-3 con il Benfica Nerazzurri in balia di Joa Mario (tripletta) nel 1° tempo, poi la reazione con Arnautovic, Frattesi e Sanchez Lisbona (PORTOGALLO) - Pareggio a due ... (ilgiornaleditalia)

Benfica-Inter 3-3 - Joao Mario tris e rimonta nerazzurra (Adnkronos) – L'Inter pareggia per 3-3 in casa del Benfica nel match valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League. I nerazzurri, ... (termometropolitico)

Benfica-Inter 3-3 - Joao Mario tris e rimonta nerazzurra (Adnkronos) – L'Inter pareggia per 3-3 in casa del Benfica nel match valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League. I nerazzurri, ... (forzearmatenews)

Benfica-Inter 3-3 - pagelle : Klaassen impresentabile 4 - Frattesi 6.5 L’Inter pareggia in rimonta contro il Benfica per 3-3, discorso rimandato per il primo posto nel gruppo D di Champions League all’ultima gara. Davy ... (inter-news)

Champions League - l’Inter rimonta il Benfica da 0-3! Il Napoli perde con il Real Madrid : la qualificazione passa dal Braga l’Inter si è resa protagonista di una magnifica rimonta in Champions League: sotto 0-3 sul campo del Benfica dopo 34 minuti per merito della ... (oasport)