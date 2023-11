Basket | la Virtus Bologna fa visita al Bayern Monaco in Eurolega | l’obiettivo è vincere per restare ai piani alti della classifica

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Domani, venerdì 3o novembre 2023, ladisputerà la sua undicesima partita stagionale in. I ragazzi di Luca Banchi sfideranno in trasferta, alle ore 20:30, il, condiancora peraissimiregular season. Le V Nere, che sono reduci dalla brutta sconfitta con Brindisi in campionato, sono attualmente terze in Europa con un bellissimo record di 7-3 e partiranno favorite nella sfida di domani. Non sarà però facile trovare l’ottava affermazione, perché dall’altra il, uscito vittorioso dopo ben due overtime dall’ultimo match europeo ...