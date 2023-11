Barbie, Greta Gerwig costretta a tagliare molte scene: 'Il film sarebbe potuto durare otto ore'

Gerwig ha rivelato di aver dovuto tagliare moltissime scene che amava per portarea una durata accettabile. Nel corso di un'intervista con Entertainment Tonight ai Gotham Awards 2023, la ...

Barbie, Greta Gerwig costretta a tagliare molte scene: "Il film ... Movieplayer

Barbie, quante scene sono state tagliate! La rivelazione di Greta ... Everyeye Cinema

Barbie, Greta Gerwig costretta a tagliare molte scene: "Il film sarebbe potuto durare otto ore"

Un milione di scene che Greta Gerwig amava sono state tagliate via da Barbie per problemi di durata, altrimenti il film sarebbe durato otto ore.

Past Lives and Lily Gladstone win big at the Gotham Awards

The Gotham Awards are considered the first notable awards ceremony of Oscar season. Read more at straitstimes.com.