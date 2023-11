Atti persecutori ed estorsione | due persone arrestate in Provincia di Latina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023)diduedai Carabinieri una a Sabaudia, l’altra a Cori., le vicende. Proseguono le operazioni di contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri del Comandole di. Nelle ultime ore duesono finite in arresto: la prima a Sabaudia e una seconda a Cori. Entrambe erano destinatarie di altrettante ordinanze emesse dalla Procura. Una pattuglia dei Carabinieri – ilcorrieredellacitta.comViolenza domestica a Formia, maltratta per anni la moglie e le vieta il vaccino Covid: condannato marito violento (ilcorrieredellacitta.com) Cronaca Sabaudia:, in manette un 59enne Il primo caso arriva ...