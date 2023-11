Atletica | Tamberi | “Lo sport italiano nell’elite mondiale | Sinner e Bagnaia lo hanno dimostrato”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma – E’ stata accolta al Quirinale la Nazionale diLeggera, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria storica della Coppa Europa (leggi qui), della scorsa estate. Sergio Mattarella si è complimentato per gli Azzurri, guidati dal capitano Gianmarco. Quest’ultimo ha detto, come riporta l’Ansa: “Tra moto e tennis nell’ultimo weekend si cambiava canale di continuo. I risultati disono il culmine di una stagione che hacome l’Italia non sia solo viva ma sia nell’élite in tanti”. Il campionee olimpico di salto in alto, che punta a Parigi 2024, ha proseguito: “Merito di questi successi é in gran parte del presidente del Coni Giovanni Malagó che fa di tutto per metterci nella miglior condizione ...