Atletica | i convocati dell’Italia per gli Europei di Cross | spiccano Crippa e Battocletti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per glidi, che andranno in scena domenica 10 dicembre a Bruxelles (Belgio). Ben 42 azzurri (21 uomini e 21 donne) prenderanno parte alla rassegna continentale di corsa campestre.i nomi di Yemane Nadia. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri ha vinto la medaglia d’argento nel 2019 ed è stato quarto nella passata edizione, il trentino cercherà un risultato di grande rilievo. La trentina farà invece il proprio debutto tra le seniores dopo aver trionfato per quattro volte consecutive nelle categorie giovanili (due tra le under 20 e due tra le under 23). In rossa anche Iliass Aouani (primatista italiano di maratona) e specialisti come Anna ...