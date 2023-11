Atletica | Gianmarco Tamberi | “Siamo degli ambasciatori di valori | non solo degli esecutori di prestazioni”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Parole chiare e da capitano., entrato nella storia dello sport italiano e capace di vincere tutto nel salto in alto, considerando l’ultima affermazione nei Mondiali di Budapest (Ungheria), ha preso la parola nel corso dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Figura di riferimento di una squadra che per la prima volta nella sua storia ha vinto la Coppa Europa,si è soffermato su cosa ogni atleta rappresenti nel suo atto agonistico: “Sono stato il rappresentante e capitano di questa splendida squadra. Vorrei congratularmi con ogni singolo atleta che ha lottato a favore di uno spirito di squadra e di unione per raggiungere risultati che brillano di azzurro. Questo tipo di attitudine ha permesso di raggiungere risultati mai arrivati, come la Coppa Europa, vittoria mai ...