Atalanta-Sporting Lisbona | Gasperini oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’nella sua casa potrà chiudere ogni discorso di qualificazione in ottica primo posto, non perdendo contro lo. La Dea è chiamata a reagire dopo la sconfitta cocente del weekend appena trascorso contro il Napoli di Mazzarri. Per questomischierà le carte, facendo alcune rotazioni di formazioni. Nel giorno che precede il match, il tecnico dei bergamaschi parlerà in, dando qualche informazione e dettame di quello che sarà il match contro i lusitani. La diretta dellasarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.