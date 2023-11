Atalanta | occhio a Gyökeres | la punta dello Sporting tra la Dea e gli ottavi diretti

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Con una vittoria o con un pareggio contro loal Gewiss Stadium giovedì (30 novembre, calcio d’inizio alle 18.45), l’blinderà il primo posto nel girone D di Europa League che permetterà di evitare lo scoglio playout, passando direttamente agli: per poter saltare gli spareggi contro le “retrocesse” dai gironi di Champions League, le terze classificate dei gruppi, la Dea dovrà stare attenta soprattutto a Viktor, il pericolo numero unoquando si parla di gol, visto che ne ha segnato uno a partita e ha già toccato quota 13 centri in 15 partite stagionali. L’attaccante svedese (di origini ungheresi) classe 1998 nella gara d’andata aveva segnato la rete dell’1-2 su rigore che ha lanciato l’assalto finale. Anche alla prima contro lo Sturm Graz ...

Mazzarri, quindi, sente il traguardo vicino, e proverà a sfruttare l'entusiasmo generato contro l', ma con unal calo nel secondo tempo che preoccupa il tecnico. Ecco perché, ...

Rosario Pastore, in passato prima firma de La Gazzetta dello Sport, ha commentato alcuni episodi di Atalanta-Napoli.

L'Atalanta si interroga su degli acquisti in attacco che al momento non hanno visto i rendimenti attesi. Sono stati spesi tanti soldi, ma i gol latitano. Negli ultimi tre anni, la spesa per ...