Atalanta | De Ketelaere salta lo Sporting? Le condizioni

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Seduta di rifinitura per l'a Zingonia, alla vigilia della sfida di Europa League contro loLisbona. Assente dalla seduta...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta della sua Atalanta in casa contro il Napoli: “Pur giocando alla ... (sportface)

Atalanta-Napoli - Gasperini : “Perso per un episodio. Scamacca? Giusto che oggi giocasse De Ketelaere”

Pessime notizie in casa Atalanta in vista della partita della 5ª giornata di Europa League contro lo Sporting . La squadra di Gasperini occupa la ... (calcioweb.eu)

Atalanta - De Ketelaere si ferma per infortunio : la decisione per lo Sporting

L’ Atalanta perde anche Charles De Ketelaere per la sfida allo Sporting Lisbona, valida per la quinta giornata dei gironi di Europa League ... (sportface)

Atalanta : Gasperini perde De Ketelaere per lo Sporting - problema agli addominali

Europa League : Atalanta perde anche De Ketelaere per lo Sporting

Atalanta: Gasperini perde De Ketelaere per lo Sporting, problema agli addominali

L'perde anche Charles Deper la sfida allo Sporting Lisbona, valida per la quinta giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. Infiammazione all'addominale obliquo per il belga, ...

Atalanta, De Ketelaere OUT per infortunio: le ultime Fantacalcio ®

ATALANTA, DE KETELAERE ASSENTE PER LA PARTITA CON LO SPORTING LISBONA - Sportmediaset Sport Mediaset

Qui Atalanta, problemi per De Ketelaere. Ci sarà con il Toro

L'Atalanta ha svolto la seduta di rifinitura in vista della partita contro lo Sporting di domani per l'Europa League. La squadra di Gasperini ha perso, almeno per giovedì, De Ketelaere, a causa di ...

Verso la sfida allo Sporting: Kolasinac recupera ma si ferma De Ketelaere

ATALANTA. Scongiurata l’emergenza in difesa: Kolasinac recupera per Atalanta-Sporting Lisbona di giovedì e sarà a disposizione. Ma oltre al previsto forfait di Zappacosta, si ferma anche De Ketelaere.