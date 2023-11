Assoluti di Nuoto | Ceccon e Pilato volano alle Olimpiadi di Parigi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Riccione – Gli Azzurri delazzurro che conquistano il pass per2024 fanno uno splendido poker. Dopo le qualifiche di ieri centrate da Gregorio Paltrinieri (leggi qui) e Alberto Razzetti, sono arrivate, nella seconda giornata di finali di oggi deglidi Riccione, altri due pass preziosi. Li hanno ottenuti Thomase Benedetta. Il primo aveva già conquistato un posto per Nazione dopo la splendida conquista avvenuta ai Mondiali di Fukuoka, della medaglia d’argento della staffetta della 4×100 stile libero. Stavolta Thomas lo ha centrato nella gara individuale vinta dei 100 dorso con il tempo di 52.82: “Sono contento perché ho raggiunto l’obiettivo – afferma, come riporta feder.it – Non sono stato bene in queste ultime settimane: ...

