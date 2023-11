Asl | Uccp di San Giorgio del Sannio | tregua tra i sindacati e il dg Volpe

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn incontro chiarificatore si è svolto stamane presso la sede dell’Asl di Benevento tra ie il direttore generale dell’Asl, Gennaro, in cui si è verificata una svolta positiva per il presidio medico di Sandelha confermato la sua volontà di non chiudere la struttura, ribadendo quanto già affermato in precedenza. La mobilitazione, iniziata nel mese di giugno, ha visto nei giorni scorsi la raccolta di 4.000 firme attraverso una petizione che richiedeva la permanenza operativa della struttura decentrata dell’azienda. “È arrivata finalmente una apertura da parte del direttoredopo mesi di mobilitazione. L’incontro di oggi è stato sicuramente positivo, ci ha garantito che il centro non verrà chiuso” ha spiegato con ...