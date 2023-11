Ascolti tv ieri | boom Affari Tuoi | bassa Marcuzzi Canale 5 sera +4mln

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Glitv dimartedì 28 novembre 2023 hanno fatto registrare per l'ultima puntata di Circeo su Rai1 un netto di 2.350.000 spettatori per uno share del 13.3%. Su Rai2erissima è stato seguito da 850.000 spettatori, 5.3% di share mentre la Champions League su5 Milan-Borussia Dortmund 4.372.000 spettatori, 21% di share. Ennesimo flop per Avanti Popolo su Rai3 (prossimo alla chiusura, QUI l'analisi): 470.000 spettatori, 2.8% di share. Di seguito glitv didegli altri canali: Italia 1 Le Iene 1.326.000, 10% Rete 4 È Sempre Cartabianca 906.000, 6.2% La7 DiMartedì 1.393.000, 8.3% Tv8 film Un Natale Regale 571.000, 3% NOVE film Braven - Il Coraggioso 242.000, 1.3%tvaccess prime time ...