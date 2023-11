‘Artisti del Panettone 2023’ | un viaggio dolcissimo sulle tavole di Natale

Leggi su funweek

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’atmosfera delle feste di fine anno è già nell’aria, con un anticipo che forse ancora non si era visto. E mentre si comincia a pensare ai regali da impacchettare e agli addobbi da allestire, il profumo inconfondibile di cioccolato e cannella è pronto a invadere le case. La migliore tradizione dolciaria deltorna, infatti, con Artisti del, sei puntate speciali in onda da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre alle 19 su Sky e in streaming su NOW. Giunto alla sesta edizione, condotta da Chiara Maci, il format coinvolge quest’anno diciotto maestri pasticceri d’Italia impegnati in creazioni natalizie originali ispirate alartigianale. E se da un parte Sal De Riso, presidente AMPI, svelerà il suo “alfabeto del”, il biologo nutrizionista Iader Fabbri offrirà consigli sulla bilanciata ...