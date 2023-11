Arriva il freddo polare | le regioni dove nevicherà

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 29 novembre 2023). Ecco la nota dominante delle previsioni meteo per prossimi giorni in Italia,tornerà anche la neve. Per giovedì 30 novembre è atteso l'arrivo della perturbazione atlantica che riporterà precipitazioni al Nord e nevicate a quote molto basse. Secondo gli esperti di 3bmeteo...