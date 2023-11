(Di mercoledì 29 novembre 2023) L'organizzazione terroristica fondata da Bin Laden prova ad accreditarsi come leader del mondo jihadista sostenendo l'azione dia Gaza

Regalo di Natale 2023 per lui: tante idee per trovare quello giusto

...rimane comunque un'impresa ardua! Potete armarvi di sana pazienza e approfittare di una passeggiata in centrogirare tra i negozi. Oppure, se preferite la comodità del vostro divano,di ...

"Armatevi per la guerra santa": ora Al Qaeda punta all'effetto Hamas ilGiornale.it

Come passare al mercato libero di gas e luce senza sbagliare l ... L'HuffPost

A Treviglio l’inverno è un po’ più magico (e anche solidale)

S e passate da Treviglio, alzate lo sguardo, senza paura di inciampare. Sabato 25 novembre, le luminarie si sono accese e il centro storico si è vestito a festa. Via Roma, via Fratelli Galliari e via ...

Come passare al mercato libero di gas e luce senza sbagliare l’offerta

L’Arera mette a disposizione due siti che, incrociando i dati e prendedosi qualche decina di minuti, permettono di individuare la tariffa giusta per ogni tipo ...