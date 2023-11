Arezzo | operaio 59enne cade in azienda a Sestino E’ grave

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ancora un infortunio sul lavoro in Toscana. Stamattina, 29 novembre 2023, intorno alle ore 8 nel comune di, in località Pievo, in provincia di, undi 59 anni è rimastomente ferito dopo una caduta in un'L'articolo proviene da Firenze Post.