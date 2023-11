Ardea | viale Nuova Florida troppo pericoloso | i cittadini chiedono a gran voce la messa in sicurezza

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 novembre 2023), 29 novembre 2023 – Situazione viaria critica su, la strada di collegamento tra via Pratica di Mare e via Laurentina: una strada a due careggiate con uno spartitraffico al centro largo oltre un metro che dovrebbe contenere delle fioriere, invece ci sono soltanto immondizia ed erba alta. Per non parlare delle cunette laterali ricettacolo in genere di rifiuti che spesso ripuliscono gli abitanti della zona, cunette che ancor più spesso sono con l’erba alta per l’incuria. Si tratta di una strada ad alto scorrimento senza alcuna segnaletica né orizzontale, talmente esigua che la rende ancora più pericolosa. I due o tre cartelli di segnaletica verticale presenti sono ricoperti dall’erba o dai rampicanti che fuoriescono dalle recinzioni delle ville, le strisce pedonali, invece, sono inesistenti: ...