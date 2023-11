Ardea | benessere animale | “Recuperati oltre 170 cani e gatti e registrate 97 adozioni”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 novembre 2023), 29 novembre 2023 – Prosegue senza sosta il lavoro dell’assessora al, Luana Ludovici, per la tutela deirandagisul territorio die ospitati nella struttura “Valle Grande” di Roma. “Tutti gli animalisul nostro territorio – spiega l’assessora Ludovici – stanno beneficiando di trattamenti utili al loro. All’interno della ‘Pensione’ Valle Grande ci sono spazi per varie attività evengono ospitati nel migliore dei modi. In, sta funzionando in maniera egregia anche il lavoro delle Associazioni, con numeroseeffettuate da quandoha scelto Valle Grande ...