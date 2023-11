Archiviata procedura ispettiva al dirigente scolastico | la delusione del sindaco Iannotti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutichiusa. E’ il risultato di una lunga indagine che non ha cambiato il corso delle cose. La storia è ormai nota e ha lasciato tutti di sasso, come la chiusura della. La storia: Studenti accusati di aver rubato il cellulare al: le mamme e ilsi ribellano (VIDEO) Chiusura dellaa carico del: L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, sezione provinciale di Benevento, esprime la propria piena soddisfazione per la decisione del direttore generale dell’UfficioRegionale della Campania di archiviazione definitiva dellamessa in essere a carico del collega Angelo Melillo, ...