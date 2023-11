“Arabia Saudita? No grazie” | la risposta di un’ostetrica alla fuga dei medici

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Paese che vai,– e non solo – italiani che trovi. Il principe ereditariosi rassegni: i nostri connazionali hanno tutta l’aria di non essere disposti a rinunciarepropria cultura e ai diritti che il sistema democratico in cui sono inseriti e si sono formati garantisce loro. D’altronde, la situazione anche in Occidente non sembra essere messa troppo male sul fronte delle opportunità. Se, da una parte, il Belpaese è alle prese con un mercato delle professioni sanitarie sempre più vivace, l’Europa sta facendo incetta di professionisti della sanità – ancheprima esperienza – disposti a trasferirsi per trovare la loro strada. La storia di Rosa L’ostetrica Rosa De Luca fa parte di questo silenzioso ma assai numeroso esercito di donne e uomini che, per mettere a frutto anni di studio, hanno deciso ...