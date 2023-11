Apprensione per Papa Francesco | «Non sto ancora bene»

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023) e fa leggere il suo discorso da un collaboratore Come ogni mercoledì,ha tenuto la sua udienza in Aula Paolo VI, ma ha lasciato la lettura della sua catechesi ad un collaboratore, dicendo: «non sto, con questa gripe (influenza, ndr), e «la voce non è bella». Tuttavia, al termine dell’udienza, il Santo Padre ha ripreso la parola e ha ringraziato i giovani circensi che si erano appena esibiti per «questo momento di gioia». Poi, con voce un po’ affannata, ha aggiunto: «Il circo esprime una dimensione dell’anima umana: quella della gioia gratuita, la gioia semplice, fatta con la mistica del gioco. Ringrazio tanto queste ragazze e questi ragazzi che ci fanno ridere ma anche ci danno un esempio di allenamento molto forte perché per arrivare a quello che arrivano loro c’è un allentamento forte, ...